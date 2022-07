FOTO: Bouřka zaměstnala hasiče, letadla nesměla půl hodiny vzlétnout

„Původně to vypadalo, že silnice bude kvůli popadaným stromů uzavřená až do pondělí, ale hasiči vše do neděle zvládli,“ potvrdila mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Spadané stromy komplikovaly v sobotu večer i provoz na dálnici D4 ve směru na Strakonice. Kvůli likvidaci následků byla komunikace nějakou dobu uzavřena. „V tomto případě se jednalo popadané stromy v úseku zhruba šesti kilometrů,“ doplnila k události policejní mluvčí Michaela Richterová.

Vítr přerušil Anenskou pouť v Horoměřicích

Poprask způsobily vichr a liják i na tradiční Anenské pouti v Horoměřicích u Prahy, ta byla předčasně ukončena. Vítr odnesl nejen prodejní stánky, ale i část střechy z místní stodoly.

Kromě výše zmíněného Příbramska, likvidovali hasiči spadlé stromy také na Kutnohorsku, Benešovsku, Berounsku a na Praze-západ. „V sobotu po 21. hodině, kdy bouře ustaly, odklízeli hasiči v těchto oblastech už jen tři stromy, z nich byl jeden spadlý a dva nakloněné,“ uzavřela Kereková.

