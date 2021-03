„Zároveň připomínáme, že řidičským průkazům propadlým po 1. 9. 2020 byla platnost prodloužena o deset měsíců,“ upozornila mluvčí Příbrami Eva Švehlová. Provoz registru řidičů by měl být obnoven v pondělí 22. března. Provoz registru vozidel je zachován bez omezení. Z personálních důvodů muselo až do 19. března přepážky registru vozidel i registru řidičů uzavřít i město Dobříš.

Příbram se chystá na turisty, hledá průvodce

Město Příbram vyhlašuje výběrové řízení na pozici průvodce pro nadcházející turistickou sezónu. Budoucí průvodci by měli znát základní informace o městě, jeho historii, mít přehled o památkách a příbramských osobnostech. Prohlídky města budou na objednávku. Průvodcovskou činnost může vykonávat pouze osoba, které byl vydán český národní průkaz průvodce, a to buď I. nebo II. stupně. Město nabízí odměnu 200 korun na hodinu. Zájemci mohou zasílat svůj životopis do konce března na e-mail: monika.cernikova@pribram.eu.

Krajský radní bude vysvětlovat sloučení gymnázií

Ve středu 17. března se příbramští zastupitelé setkají s krajským radním Milanem Váchou, který je hlavním propagátorem optimalizace školství ve Středočeském kraji a z ní plynoucího záměru sloučit dvě příbramská gymnázia – Gymnázium Legionářů a Gymnázium pod Svatou Horou. Neveřejné setkání můžete sledovat on-line ZDE. Do středeční 14. hodiny pak můžete na e-mail eva.svehlova@pribram.eu zasílat své dotazy na krajského radního.