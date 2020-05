SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Knihovna otevřela studovnu i půjčovnu

Město Příbram informovalo o tom, že Knihovna Jana Drdy v Příbrami otevřela v pondělí 18. května studovnu a ústřední půjčovna pro dospělé na náměstí T. G. Masaryka. Všechny provozy v budově fungují v jednom rytmu. Lidé je mohou navštívit každý všední den kromě čtvrtka, a to v době od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.

„Další dobrá zpráva je, že v červnu bude Knihovna Jana Drdy opět pořádat kulturní a vzdělávací programy," uvedlo město Příbram. Ve městech se už opět platí za parkování Města Příbram a Dobříš obnovila placení parkovného na místech, kde jsou umístěny parkovací automaty. Parkovací lístek si řidiči musí znovu kupovat od pondělí 18. května. V Příbrami začaly platit barevně rozlišené parkovací zóny. Po opětovném zpoplatnění parkování mohou řidiči využít k úhradě jak hotovostní, tak bezhotovostní platby prostřednictvím mobilní aplikace. Většina ostatních měst napříč republikou parkování znovu zpoplatnila již dříve. Rekonstrukce vnitrobloku Cíl pokračuje Rekonstrukce příbramského vnitrobloku Cíl na sídlišti, kde se často scházejí skupinky hlučných občanů, pokračuje bez přerušení. Město revitalizuje celou oblast tak, aby se zlepšil život zdejších obyvatel. Přípravné práce byly zahájeny v březnu letošního roku. Aktuálně jsou rekonstruovány inženýrské sítě, opravuje se schodiště a na povrchu. Na závěr by mělo přibýt osvětlení a zejména zeleň. Obchody, které se

v těchto místech nacházejí, jsou v provozu. Pátrání po svědcích nehody u Nového Knína Policie se obrací na veřejnost s prosbou při případném objasnění dopravní nehody, ke které došlo v pondělí 18. května pět minut po půlnoci na 5,19 kilometru silnice III. třídy číslo 10221, v katastru města Nový Knín. „Řidič osobního vozu značky Peugeot při projetí pravotočivé zatáčky sjel na krajnici a následně narazil do sloupu elektrického vedení. Motorista vůz na místě zanechal a odešel. Vzniklá škoda byla vyčíslena na 21 tisíc korun," uvedla mluvčí příbramské policie Monika Schindlová. Policisté žádají osoby, které místem projížděly, a mohly by objasnit okolnosti dopravní nehody, aby se ozvaly na telefon 974 879 251 (503). Anketa Deníku: Češi v pohybu

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.

