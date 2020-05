V horní části Pražské ulice v Příbrami začala instalace vyjíždějícího sloupku, který má zamezit nepovolenému vjezdu vozidel na tuto pěší zónu. Druhý bude stát u výjezdu na náměstí T. G. M. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je bezpečnost obyvatel a plynulá regulace dopravy.

Stavba vyjíždějícího sloupku v horní části Pražské ulici v Příbrami. | Foto: DENÍK/Radek Ctibor

„Sloupky na rozdíl od stávajících řetězů mohou být ovládány dálkově a v případě potřeby bude Pražská ulice pro složky Integrovaného záchranného systému okamžitě přístupná. Časový režim přístupu do ulice bude zachován jako doposud,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka. Pražská ulice je pěší zónou, do které je povolený vjezd pro zásobování v čase od 18 do 10 hodin.