V časném podzimu přibývá střetů aut s lesní zvěří. Během tří zářijových týdnů řešili policisté na Příbramsku takových bouraček jedenáct. Nejčastěji se na nich podílely srny. Rizikovými časy jsou svítání a soumrak.

Ilustrační snímek | Foto: Policie ČR

Především srny, ale i divoká prasata a v jednom případě dokonce liška. Na prahu podzimu se při přebíhání vozovek na Příbramsku srazilo s auty jedenáct zvířat z volné přírody.

Právě podzim je spolu s jarem v souvislosti se zvěří na silnicích nejvíce rizikovou dobou, zvláště za svítání a za soumraku.

Nepotkali jste je? Čtyři muži z Příbramska jsou pohřešováni, zmizeli beze stopy

Jak se nebezpečným střetům vyhnout nebo z nich alespoň vyváznout s co nejmenšími následky? „Nejlepším preventivním opatřením před těmito nehodami je nízká rychlost jízdy,“ připomíná policistka Monika Schindlová s tím, že jen tak má řidič šanci na včasnou reakci.

Pokud motorista spatří zvíře včas, měl by sešlápnout brzdy a zároveň troubit. Je-li už jasné, že srážce nelze zabránit, má brzdit, ovšem v žádném případě neuhýbat. „Úhybný manévr je totiž nebezpečnější, hrozí při něm například přejetí do protisměru a střet s protijedoucím autem nebo náraz do stromu u silnice,“ vysvětluje policistka.

Podívejte se: Na výlov Sadoňského rybníka dorazily do Rožmitálu stovky lidí

Na sraženou zvěř by lidé neměli sahat, při zranění může být agresivní, navíc jsou na místě obavy z možné nákazy. A už vůbec nemůže řidič sražený kus hodit do kufru a těšit se na divočinu. „Šlo by o protizákonné jednání,“ potvrzuje Schindlová, podle která se má řidič obrátit na policisty, kteří kontaktují příslušný myslivecký spolek. Myslivci se pak o zraněné nebo uhynulé zvíře postarají.