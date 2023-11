Během několika dní bude dokončena oprava povrchu vozovky v pravé části dálnice ve směru od Prahy v úseku od Mirotic ke křižovatce Nová Hospoda. Současně s tím se znovuotevře EXIT 84 na Plzeň a Strakonice. Ten je od poloviny srpna zavřený a řidiči musí pokračovat na Písek, sjet na Chlaponice, kde se otočí a jedou zpátky na Prahu. V tomto směru mohou následně využít sjezdu na Plzeň a Strakonice.

Stavba dálnice D4 je v polovině. Část úseku u Milína otevře už na podzim

Jak uvedla před časem mluvčí společnosti Via Salis Daniela Pedret, druhé pololetí letošního roku je spojeno s akcelerací činností, díky níž bude na D4 ke konci roku 2023 prostavěno více než tři čtvrtiny z plánovaného objemu finančních prostředků. Na stavbě pracuje přes 1000 lidí a více než 600 strojů.

U křižovatky u Letů byla v létě zahájena stavba velkého operačního střediska pro správu a údržbu dálnice, v němž bude zároveň sídlit dálniční policie. U Krsic se na podzim rozjela výstavba dvou protilehlých dálničních odpočívek. Součástí čerpacích stanic bude mimo jiné šestnáct rychlonabíjecích stanic pro elektromobily, osm v každém směru.

Stavba dálnice začala v červnu 2021. Zahrnuje 32 kilometrů nového úseku dálnice D4 z Hájů do Mirotic plus opravu stávajících šestnácti kilometrů uvedených do provozu mezi lety 2004 a 2017, které bude mít zhotovitel stejně jako novou dálnici příštích 25 let ve své správě.

Zdroj: Youtube