Informacemi o tomto projektu se zabývala i dopravní komise města. „Co se týče možné stavby parkovacího domu na Rynečku, tak nás architekt města Ondřej Malý informoval, že se momentálně řeší vykupování pozemků a dědické řízení vlastníků,“ řekl člen komise dopravní inženýr Petr Magera.

Samozřejmě, že ani stavba tohoto parkovacího domu nevyřeší celkový problém nedostatku míst pro vozidla na území města. Radnice proto už delší dobu uvažuje nad stavbou nového záchytného parkoviště v lokalitě Na Flusárně.

„Chtěli bychom tam vybudovat parkoviště typu P+R nebo parkoviště zelené zóny. V jeho blízkosti by měla vzniknout také autobusová zastávka, kudy by projížděly autobusy integrované dopravy. Lidé, kteří cestují z Příbrami dále do Prahy, by mohli parkovat právě zde a nezabírat volná parkovací místa ve staré části města nebo v okolí II. polikliniky či na Drkolnově,“ vysvětlili starosta města Jan Konvalinka. V současné době na tomto místě uprostřed Příbrami parkují jen kamiony a navíc zcela zdarma.

I tímto záměrem se zabývala dopravní komise na svém posledním jednání. „K parkovišti na Flusárně nám vedoucí Samostatného oddělení silničního hospodářství Ondřej Klečka řekl, že se 27. května uskutečnilo jednání s projektanty a tento projekt se nachází v přípravné fázi,“ dodal Petr Magera.

Nicméně od stavbě parkovacího domu, který by ulevil dopravě v centru města se mluví víc jak deset let. V průběhu let se pouze mění se jen lokalita, kde by měl stát. Zatím posledním oznámeným místem je spodní část autobusového nádraží.

Zdroj: DENÍK/Radek Ctibor

Ovšem tento projekt se zdá být prokletý. Nejdříve si na něm vylámala zuby koalice ČSSD a ODS, které ho chtěla umístit v blízkosti nemocnice, ale nepodařilo se na jeho stavbu získat dotaci a ani následně prodat projektovou dokumentaci nějakému developerovi. Jeho současné podoba na autobusovém nádraží je zase předmětem sportu mezi vedením města a firmou Stafer, která pracovala na projektové dokumentaci k této zamýšlené stavbě.

Předmětem sportu je, že podle radnice firma Stafer včas nedokončila část sjednaného díla, a to konkrétně dokumentaci pro provádění stavby. Naopak podle názoru firmy Stafer je pochybení na straně města: To podle jejich tvrzení mělo neoprávněně zasahovat do projektu a nemělo architektovi Filipu Ondřejkovi poskytnout všechny potřebné dokumenty, čímž firma zdůvodňuje nemožnost dokončení celé dokumentace.

Nyní je prý hotovo asi 95 procent. Výsledkem tak je, že firma Stafer odstoupila od smlouvy a město smlouvu ukončilo. Příbram se nyní žalobou domáhá úhrady smluvní pokuty.

Příbram už má na stavbu stavební povolení, které mu bylo udělené právě na základě odevzdané části projektové dokumentace. Radnice také se pokusila na stavbu získat dotaci, ale s žádostí neuspěla.