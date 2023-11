Podle informací z Městského úřadu v Příbrami budou ve městě v pondělí 27. listopadu zavřeny čtyři základní a dvě mateřské školy. "Jedná se o Základní školu 28. října, Zákadní škola Bratří Čapků, Základní školu pod Svatou Horou a Waldorfskou školu. Z mateřských škol (MŠ) nebudou v pondělí otevřeny MŠ 28. října a MŠ Bratří Čapků," uvedla mluvčí města Eva Švehlová.

Ředitelské volno vyhlásila na pondělí 27. listopadu ředitelka základní školy v ulici 28. října Markéta Špaková. Škola bude uzavřena, nebude probíhat výuka. Mimo provoz bude školní družina i jídelna.

A volno budou mít také děti ze základní školy ve ulici Bratří Čapků. „Vzhledem k okolnostem, které nevěstí do budoucích časů v českém školství nic dobrého, jsme se rozhodli vstoupit jako škola do stávkové pohotovosti. Posledních několik let se jedná v oblasti školství o nekoncepčnost, neschopnost propojit jednotlivé články do sebe, aby fungovaly v soukolí všech aspektů plynule a přirozeně. Naprosto nesmyslné škrty v rozpočtu kapitoly školství, navrhované snižování počtu provozních zaměstnanců a snižování jejich už tak nízkých platů, společné vzdělávání s navazujícím finančním propadem, navrhovaná nemožnost půlení hodin při zachování počtu 30 až 34 žáků ve třídě a další přešlapy, to vše nás přivedlo k tomu, že plně podpoříme jednodenní výstražnou stávku plánovanou na pondělí 27. listopadu,“ informovala ředitelka školy Alena Mašiková.

Omezení provozu a studený oběd

Úplné uzavření školy avizovala na svých webových stránkách také Waldorfská škola Příbram. Ke stávce formou neplacené neúčasti v zaměstnání se rozhodla zhruba třetina pedagogů základní školy ve Školní ulici. Uzavřeny budou mateřské školy v ulicích 28. října i Bratří Čapků.