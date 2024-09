Řidiči sk. B + E ( servisní technici ) Pozice: Řidiči sk. B + E ( servisní technici ) Kontakt: Kovář Jan, tel.: 774 568 040, e-mail: kovar@wcservis.cz První kontakt e-mailem nebo telefonicky. Hledáme do svého týmu zaměstnance na pozici ŘIDIČ sk. B+E: Náplň práce: pravidelné čištění a sanitace mobilních toalet, převoz a instalace mobilních toalet a ostatních produktů naší společnosti, dále obsluha svěřeného servisního vozidla. Požadujeme: řidičské oprávnění sk. B+E, časovou flexibilitu, fyzickou zdatnost a spolehlivost. Nabízíme: zajímavé odpovídající platové ohodnocení, zázemí ve stabilní rozrůstající se české společnosti, motivační bonusy dle odvedené práce a další benefity. Mobilní telefon, příspěvek na dopravu do zaměstnání a další zaměstnanecké benefity Nástup od 1.10.2024 na dobu určitou do 30.9.2025. Mzda: 40 000,- až 50 000,- Kč Místo výkonu práce: Rožmitál pod Třemšínem 40 000 Kč

Detail nabízené práce