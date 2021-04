Na obraze označeném číslem 93 vidíme rybník, do něhož padá po hlavě malá holčička. Na to se dívá několik zděšených žen, se strany pak běží na pomoc nějaký hoch. Teprve v roce 1748 zaznamenává česká rukopisná kronika příběh, který je zde zobrazen takto: Anny Milkovy z Hřebova dceruška do řeky padla. Pod vodou na 12 sáhů v délce se topila. Matka to spatřivši, co mohla, Rodičku Boží vzývala, prosila, spínajíc ruce za ochranu žádala a vyslyšena byla, neb dceruška z vln vyplula a volala též podobně: Ó, Rodičko Boží Svatohorská, pomoz, pomoz Maria! A tu od dvou havířů, kteří se tu maně nahodili, šťastně vytažena byla.

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 93.Zdroj: Deník/Radka Typltová