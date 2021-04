Na obraze číslo 16 ze opět zobrazeno splašené spřežení. V kočáře sedí paní s dítětem, na zemi před koňmi leží muž, jiný se snaží koně zachytit. Zezdola tento výjev pozorují další dvě osoby. Kronika tento příběh z roku 1727 popisuje takto: „Dne 10. července zavěsil zde urozený pán František Leopold Unger z Rábu záslibnou tabulku, na níž malba představuje, co zde tvrdil, že totiž jeda z vrchu a chtěje na kočár vstoupiti, upadl, ale záštitou Panny Marie Svatohorské, kteréž se vždy vřele poroučel, zachráněn byl od všeho neštěstí a úrazu. Hrozilo mu veliké nebezpečenství, anť na zemi tváří spadl, ježto podnoží, po kterém chtěl do kočáru vstoupiti, se přerazilo a zlámalo a koně z vrchu běželi a tak kolo mu na rameno přišlo. Kdyby koně se náhle nebyli zastavili, bylo by mu kolo z ramene na krk přišlo a kočár byl těžký a tři osoby v něm seděly. Proto s velikou vděčností sem připutoval a chtěl, aby tato záchrana nejsvětější Rodičky Boží pečetí jeho stvrzena do pamětní knihy svatohorské k uctění přemilostné Divotvůrkyně Svatohorské se zapsala.“

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 16.Zdroj: Deník/Radka Typltová