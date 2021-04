Na menším obraze číslo 25, který nese letopočet 1706, je namalován slepec, kterého vede jiný člověk. Česká rukopisná kronika o tom vypravuje: „Jan Bedřich z Lomce, maje dvacet let, z mnohých ostrých vlhkostí z hlavy tekoucích počal tratiti zrak. O syna starostlivý rodiče jeho dali jej hojiti katu, pak jedné židovce, znamenité lékařce, skrze které hojení právě celý zrak ztratil bídný člověk. – Ztrápení rodičové, zvláště matka, nad tou syna slepotou, spasitelnou radu sobě vzala a syna Rodičce Boží na Svatou Horu zaslíbila a s manželem a synem na Svatou Horu putovala, tam pobožnost vroucně vykonala. Rodičku Boží o pomoc synu svému žádala.“

Co se dělo dál, vypravuje kronika u příležitosti sepisování protokolu o celé události. Čteme tam: „Dne 20. listopadu zaveden byl protokol v Sedlici o uzdravení slepého Jana Jiříka Bedřicha z Velkého Lomce (fary třebonické u Čáslavě). V něm bylo zjištěno a důstojným Adamem Pelikánem, z řádu cisterciáckého, administrátorem třebonickým, a Janem Říčanem, vikářem čáslavským, potvrzeno, že Jan Bedřich od narození dobrý zrak měl, až letos začala ho hlava boleti; potom se mu bolesti do očí vložily. Ve žních pak od každodenního potu a horkého slunce unavený, domů se vracel a vždycky méně viděl. Když se začal oves sekati, otekly mu oči tak, že téměř nic neviděl. Dali jej rodiče hojiti do Kutné Hory jakési katovce. Potom jej hojila židovka z Umonína, a zkazila mu oči tak, že poté dokonce nic neviděl. Anna Sýkorová měla jej pak k tomu, aby putoval na Svatou Horu, že tam skrze Rodičku Boží zdraví nabude. I šel za ní až na Svatou Horu, s ní se modle. Litanie a písně zpívaje, od 7. října až do 11. října. Tu pak, když 11. října vyzpovídal a nejsvětější Svátost Oltářní přijal a mši svatou, kterou dali si sloužiti, slyšel, jak velebný pán Pannu Marii do rukou bral, hned ji spatřil a pravil té bábě Anně Sýkorové, že vidí Pannu Marii. Tehdáž hned také viděl všecky věci v kostele a když se domů vraceli, viděl lesy i hory. Ale jen na levé oko dobře viděl, a na pravé nic neviděl. Proto pravil při výslechu v protokole: „Skrze tu pouť a skrze Rodičku Boží jsem k zdraví svému přišel a zraku nabyl.“

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 25.Zdroj: Deník/Radka Typltová