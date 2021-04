Údiv vzbuzuje obraz číslo 32. Je na něm několik domů v opuštěné krajině, nad kterou se vznáší obraz Panny Marie Svatohorské, která vysílá paprsky do všech stran. Malíř tím chtěl nejspíš naznačit, že celá tato krajina byla pod její ochranou. Událost zde vyobrazená pochází z roku 1639. V té době řádili v Čechách Švédové. Lidé se rozutíkali do všech stran a skrývali se v lesích. Venkovský lid si před nájezdníky nebyl jist majetkem, ani životem. Zdejší obyvatelé tak opouštěli své statky a úrodu nechávali na polích nesklizenou. Totéž se dělo i v okolí Příbrami. Svatohorská kronika o této době vypravuje: „Když pak někteří z nich koncem února domů se vrátili, začali teprve úrodu (loňskou) sklízeti. Jiní teprve po velikonocích to učinili a měli hojnou úrodu a chleba dost. Jakýsi rolník z Dubna, vesnice to nedaleko Svaté Hory, najal si 30 ženců, jiní jinde tolikéž. Selské ženy nalezly len a konopí, které přes celou zimu na poli stálo, a snad je pro své potřeby připravily. Tak se Panna Maria Svatohorská osvědčila býti matkou chudých.“

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 32.Zdroj: Deník/Radka Typltová