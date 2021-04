Na jednobarevném zeleném obraze s letopočtem 1659 označeném 43a vidíme svatohorskou mariánskou studánku a u ní klečícího řeholníka v černém rouše. Znázorňuje událost, která je v kronice vylíčena takto: „1659, dobře-li se pamatuji, na den sv. Alexia, když jsem se vracel z Březnice do Prahy, spatřiv zdaleka svatohorský kostelík, cítil jsem v sobě touhu, abych se tam ze svých hříchů vyzpovídal a Veleb. Svátosti přijal. Učinil jsem tak a tam mi přišlo na mysl, bych poprosil Pannu Marii o milost, aby mne ráčila vysvoboditi od mé staré bolesti, která usadivši se v páteři, tam dvanáct let vězela a ve dne v noci mne trápila, někdy tak hrubě, že mi ani spáti nedala. S mnohými lékaři jsem se radil, mnoho léků užil, avšak bez polepšení. Když však jsem vykonal uloženou si pobožnost na Svaté Hoře, Pannu za uzdravení žádal a napil se vody ze svatohorské studánky, hned jsem byl zbaven těch bolestí tak dokonale, že, ač minula dvě léta a dva měsíce, dosud jsem dřívějších bolestí nepocítil. Abych pak to, co se se mnou stalo jiným vyjevil, přinutilo mne mé vlastní svědomí, jemuž jsem často mne napomínajícímu, abych netajil toho zázraku, nechtěl ani nemohl dále odporovati. Pročež jsem sepsal toto vysvětlení v Praze, léta 1661 třetího dne měsíce srpna. Marek Remmo, řeholník z Tovaryšstva Ježíšova.“

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 43a.Zdroj: Deník/Radka Typltová