Na sousedním obraze číslo 52 vidíme muže, který střílí po jakési paní nebo dívce; ta rozpřahuje ruce své k Rodičce Boží Svatohorské. Obraz má letopočet 1733. Česká rukopisná kronika, vypravuje k r. 1733: Jeden mládenec, vzav nerozvážně zbraň do rukou, střelil Dorotu, dceru Ludvíka Roubovského, velkými broky do střev. Když felčař (ranhojič) viděl, že z prostřelených střev kal vychází, všechnu naději ztratil, že by ji mohl vyhojiti. Ona ve své úzkosti zůstavena, slíbila Rodičce Boží Svatohorské, že se bude každodenně růženec modliti co živa bude, a na Svatou Horu ročně putovati. To když pobožně sobě umínila, felčár, ač ji měl za nezhojitelnou, ku podivu ve svém léčení prospíval, neboť 13 broků bylo z ní vytaženo a 140 broků šťastně zhojeno. Tak tedy zhojena, 8. října sem přišla a Hojitelkyni své vděčnou se prokázala.

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 52.Zdroj: Deník/Radka Typltová