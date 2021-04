Na obraze číslo 64 vidíme starou Příbram s kostelem na náměstí. Stranou na vršku je viděti Svatou Horu. V popředí je veliký dům s přilehlým dvorkem. V rohu dvorku je studně, do níž někdo střemhlav padá. V druhém rohu klečí dvě ženy, jedna z nich černě oděná, modlící se; před nimi leží na zemi nějaký chlapeček. Je přimalován rok 1661.

Česká kronika líčí příběh takto: Letního času, když bývá největší parno, stonal Ferdinand Kamel, doktor obojího pravá a přísedící apelačního soudu v Praze. Když po té nemoci okřál, dal se z Prahy na Svatou Horu dovézti, aby poděkoval za to Svatohorské Rodičce Boží. Přijel sem na svátek Nanebevzetí Panny Marie, spolu s chotí a dvěma synáčky. Rodiče prodloužili pobožnost svou na Svaté Hoře až do večera; večer sestoupili do Příbramě, do domu, kdež si zjednali hospodu, a kdež zatím synáčkové sem tam pobíhali. V tom běhání ztratil se však starší Jeníček, který tehdáž již do druhé třídy koleje Tovaryšstva Ježíšova na Malé Straně v Praze chodil. Ani mladší bratr, ani žádný jiný nevěděl, kam se tak brzy poděl. Zatím šel kočí, který je do Příbramě s rodiči přivezl, ze studnice vážit vody, aby dal koním pití a zaznamenal, že se v studnici cosi šplíchá. Běží do světnice, volá, aby rozkřesali oheň a svíčku rozsvítil, že se mu zdá, jakoby se dítě v studnici šplíchalo. Těmi slovy, jako hromem omráčena matka na zemi upadla. Hospodyně pak toho domu, kde se to stalo, zaslechnuvši něco o ohni a nedoslechnuvši všeho domnívala se, že někde v domě hoří, vyběhla ven a křičela, aby kdekdo dobrý běžel, vodu nosil a pomáhal hasiti. Hned stal se pokřik v městě, síla lidu se sem sběhla hasit oheň, jak se domnívali, vpravdě však, aby byli svědky divu, který tu Panna Maria Svatohorská byla učinila. Bezpochyby ráčil Bůh tento omyl dopustiti, aby tak mnoho lidu se sběhlo a bylo více svědků milosti a slávy mocné Rodičky Boží. Když pak jedni před domem křičeli, jiní matku Jeníčkovu omdlévající křísili, jiní křesali a svíci rozsvěcovali, přiběhl otec k studni a křičel do ní vším hlasem: Jeníčku! Jeníčku! Ale Jeníček neodpovídal, ani toho křiku dole neslyšel. To otce tak zabolelo, jakoby mu někdo nůž do srdce vrazil. Opět a opět tedy křičel: Poruč se Panně Marii na Svaté Hoře! Pros Svatohorskou Pannu Marii!" Nato zvolal Jeníček dole v studnici: Ó svatá Maria! Ó svatá Maria!" Tu poznavše, že Jeníček ještě na živu jest, rychle spustili okov a křičeli, aby se do něho posadil. Pachole se chytilo provazu a drželo se ho tak, až je s ním nahoru vytáhli. Podivná věc jest, že se nikde nezranilo, ale bylo dokonale zdravé, ano i veselé. Aby otec lépe poznal, jak veliké dobrodiní všemocná Rodička Boží jemu a dítku jeho prokázala, hned toho večera doptával se, jak hluboká ta studnice jest, a pravil mu, že 8 sáhů, a že mívá vody toliko přes 3 sáhy. Dále se tázali dítka, jak se do studnice dostalo a jak mu tam bylo. Jeníček odpovídal: Když jsem běhal okolo studnice a z všetečnosti do ní nahlížel, převážil jsem se a po hlavě jsem do vody spadl tak, že hlavou jsem se dna dotkl. Jak jsem vyplul z vody, toho nevím, než zdálo se mi, jako bych stál bezpečně na nějaké louce. Jistě div se s ním stal, neb ač v studnici tonul přes čtvrt hodiny, přec nebylo na něm žádné pohromy, žádné mdloby a žádného strachu, jakkoliv jej bedlivě pozorovali. Ještě jest podotknouti, že Jan Kamel zůstal po celý život své nebeské Zachránkyni vděčně oddán, a při své smrti r. 1701 odkázal jí celé své jmění. Jeho obraz i s krátkým popisem milosti, které se mu za jeho dětství od Panny Marie Svatohorské dostalo, posud se chová na chodbě residence svatohorské.

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 64.Zdroj: Deník/Radka Typltová