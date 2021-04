Na prvním obraze na klenbě následujícího oblouku očíslovaném číslem 72 spatřujeme jezdce ve vlnách, kůň jakoby se pod ním vzpínal. Jezdec vzýval Rodičku Boží Svatohorskou, od níž padají k němu paprsky. Nikdo jiný není přítomen.

Pěkně vysvětluje obraz ten rukopisná česká kronika na rok 1669: Urozený pán Ferdinand Schleichert z Wiesenthálů, hejtman při regimentu Karaffiánském, odjel do Portugalu a přišel do Sevilly města, okolo kterého řeka Betis nazvaná teče. Stalo se, že když ten pán okolo řeky jel a koni se píti chtělo, s koněm do vody sjel, že však koni horko bylo, chtěje se snad se ochladiti, dále se pustil a do hlubiny pána svého, těžkou zbraní a pancířem oděného, s sebou táhl, topil se, že mu sotva hlavu vidět bylo. Žádného tu nebylo, kdo by spomohl, vší tedy silou pracoval, aby k břehu připlaval, kam když přišel, předníma nohama kůň břehu se držel, do něho nohy zarazil, ale že ještě zadní v blátě vězely, kterých vytáhnouti nemohl, neb hlubina byla na tři sáhy, nijak sobě pomoci nemohl. V takovém nebezpečenství postaven, pan Ferdinand vzpomněl na to, co někdy ve školách jsa studentem, slýchával, kterak jistý mládenec v nebezpečenství postaven volal k Marii, Matce Boží: Ukaž se býti matkou a slyšel: Ukaž se býti synem. A tu on co mohl nejpobožněji vzýval Rodičku Boží Svatohorskou, a na to zdálo se mu, jako-by slyšel říci: Doufej synu, já jsem, která tobě z tohoto nebezpečenství spomohu. A když on myslil, že matku Boží už drží a že mu již ruku podává, tu hle, viděl dva lovce, kteří spěšně s loďkou se přibližovali a popadše jej za ruku, z hlubiny vytáhli. Kůň, znamenaje vytaženého pána, vší silou na břeh sebou vyhodil a pána svého obskakoval. Na břehu, vida se pan Ferdinand se všemi věcmi svými bezpečen, na kolena padl, a s radostí mnohým vyprávěl a aby žádný o tom pochybovati nemohl, sám svou rukou nám to napsal a poslal 11. června 1669, vzav Boha za svědka a duši svou, že se tak stalo.

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 72.Zdroj: Deník/Radka Typltová