Pokročíme-li dále do nejbližšího oblouku, spatříme na obraze číslo 78 vpravo mlýn, do mlýnského kola je zapleten jakýsi hoch a padá s ním do vody. Před mlýnem zříme vodní náhon, ze kterého se přivádí voda na vodní kolo, do této nádržky padá chlapec, stejně oděný, jako ten v kole zapletený.

V kronikách je zaznamenán roku 1716 tento případ: Pavel, syn Jana Žihy, mlynáře ve vsi Domažličkách, nešťastně upadl do mlýnského kola, zapletl se v něm a hrozně se na hlavě i rukou polámal. Matka přiběhla, syna vynesla a do lůžka polomrtvého položila. Tři dni ležel tak nemocen, že sotva dýchal a čtvrtého dne promluvil takto: Žádný mne neuzdraví, jedině Rodička Boží Svatohorská, které jsem se zaslíbil. Tak i šťastně zhojen byl. Vysvědčil to kněžskou věrou tamější administrátor. Že nešťastný hoch je dvakráte namalován, jednou jak padá do náhonu, podruhé jak se zapletl do mlýnského kola, je pouze způsob znázorňování, u malířů svatohorských nejednou již zjištěný.

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 78.Zdroj: Deník/Radka Typltová