Na obraze číslo 2 je namalován opět splašený kůň v divokém cvalu. Kůň má krev na krku a u břehu rybníka leží jezdec, kterého shodil. Tuto událost popisuje kronika takto: „Urozený pán Petr z Říčan podivnou nám příhodu napsal: Když jsem se svým pacholkem jel na koni, pacholkův kůň, s kterého on sestoupil právě dolů, utíkal, co mohl nejrychleji. Já jsem koně utíkajícího co mohl následoval a dostihl. Když pak jsem jej chtěl zastaviti a zadržeti, on bráně se, mne uhodil. Tu oba koně splašení se do sebe dali. Žádný člověk tu nebyl, který by mně byl přispěl, ale milostivá mně byla Rodička Boží Svatohorská, ke které jsem denně korunku se modlíval. To jsem z tho patrně poznal, že ač jsem byl kopnut, ano i vláčen od koně, žádného většího úrazu jsem neměl, kromě znamení od podkovy na těle. Korunka pak v kapse na nejmenší drobty byla rozdrcena, čemuž se všichni, kteří to viděli, divili. Nicméně od pádu kříž na zádech mně otekl. Ale když jsem se Rodičce Boží Svatohorské zaslíbil, byl jsem šťastně uzdraven.“ 15. září roku 1655 pak pisatel dorazil na Svatou Horu z Klatov i se svou rodinou poděkovat za záchranu.“

Sto svatohorských milostí: obraz číslo 2.Zdroj: Deník/Radka Typltová