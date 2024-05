Ředitel Diama Ludvík Kašpar pro Českolipský deník odhalil, kde a koho všeho se bude propouštění týkat. Od 1. do 12. června dostanou lidé výpovědi černé na bílém. Zaměstnanci by následně měli odcházet k 31. srpnu.

Pokud nebudou bezpodmínečně potřeba pro udržení provozu, mohou po dohodě odejít už o dva měsíce dříve. Podle Kašpara nebudou kráceni na penězích. „Pak poberou dvojnásobek. Finančně je to pro ně stejné,“ vysvětlil.

Napříč republikou bude v Diamu propuštěno 425 lidí. Do úspor se dá počítat i dalších 158 neobsazených pozic. „To jsou místa, která jsme od října systematicky neobsazovali, protože už jsme věděli, že budeme propouštět. Další místa se uvolnila sama například v průběhu března nebo února, kdy zaměstnanci odcházeli do penze nebo měnili zaměstnání,“ upřesnil Kašpar.

Přímo ve Stáži pod Ralskem bude muset podnik opustit 115 zaměstnanců. Jedná se o 17 techniků a 98 dělníků. Už nyní je 39 neobsazených pozic. Takže celkem se ušetří 154 míst.

V závodech Darkov v Karviné a Odra v Ostravě bude propuštěných 115 pracovníků. V odštěpných závodech GEAM Dolní Rožínka, Správa uranových ložisek v Příbrami a PKÚ v Chlumci, které se sloučí do jednoho, přijde o místo dalších 195 lidí. Ludvík Kašpar připustil, že čísla se mění už jen o jednotky. „Nyní jde už pouze o jednotlivé osoby. Pokud najdeme využití pro zaměstnance, mohou na některých pozicích zůstat,“ uvedl.

Dobříš bude na májových slavnostech tepat jedním srdcem v africkém rytmu

Dalším příkladem je případ, kdy někdo nabízené místo odmítne a chce raději odejít. Pak je jeho pozice nabídnuta lidem, jimž hrozí propouštění. „Snažíme se tak zachránit nejvyšší možný počet zaměstnanců. Finále bude konec května,“ upřesnil ředitel podniku.

Propouštění v Diamu je ve Stráži pod Ralskem velké téma. „Lidé se o tom bavili u doktora. Má to být kolem 150 lidí. Je to všude. Propouštět má i Škodovka,“ řekl senior, který si u supermarketu Penny rovnal nákup do kufru auta.

Karel Šubrt, jenž na šachtě dlouho pracoval, zaslechl, že propustit by měli okolo 300 lidí. Dle něj to odnese především životní prostředí. „Je škoda, že nedostala firma od státu víc peněz. Jde nejen o lidi, ale i o krajinu. Diamo se o ní staralo,“ podotkl.

Paní se dvěma psíky cítí, že lidé mají strach. „Lidé se bojí o práci. Ve Stráži nic není. Za vším se musí dojíždět,“ poznamenala s tím, že i její dvě už dospělé děti se obávají, aby se neocitly na černé listině.

Zda se budou propouštět spíše dělnické nebo technické profese, se nedá nyní jednoznačně říci. „Ve Stráži pod Ralskem je to více o dělnických profesích, protože jsme sáhli například do strážní služby. Snížili jsme počet zaměstnanců na směně pro kontrolní činnost a podobně,“ vysvětlil ředitel.

Obnovení ostrých střeleb z děl: lidé z Jinců se bojí hluku či uzavírání silnic

V závodech, které se spojují, budou převažovat spíše technické profese. „Slučujeme tři managementy, které budou mít centrum v Příbrami a dva v Ostravě a v Karviné do jednoho, takže v těchto lokalitách se to týká z velké části techniků a samozřejmě managementu,“ podotkl Kašpar.

GEAM Dolní Rožínka, Správa uranových ložisek v Příbrami a PKÚ v Chlumci budou mít centrum v Příbrami, protože toto město se nachází zhruba uprostřed. „Je to závod, který bude mít působnost od západních Čech až k Hodonínu. Důvodem je, že tyto závody dělají velmi obdobné činnosti,“ vysvětlil ředitel Diama.

Všechny podniky budou mít mezi 700 až 900 zaměstnanci s výjimkou Hlavní báňské záchranné stanice HBZS Ostrava, která má 210 pracujících.

Z hlediska reorganizace by měl být s propouštěním na delší dobu konec. Vzhledem ke slučování podniků se bude jejich struktura ještě ladit. „Uvidíme, jestli někde přeci jen nemáme zaměstnanců nadbytek, nebo naopak málo. Drobné změny ještě budou, ale rozhodně ne v takovéhoto rozsahu. Nepředpokládáme, že bychom propouštěli stovky zaměstnanců,“ řekl Kašpar.