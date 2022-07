„Chlapci ve věku 14 a 11 let skákali do betonové výpusti u Sedlčanské přehrady. Ke koupání si vybrali to nejnebezpečnější místo plné vodních vírů!“ upozornil velitel městské policie. Přičemž doplnil, že špatně si kluci zvolili nejenom místo, ale i čas: v důsledku vydatných srážek totiž přehrada v noci prošla druhým povodňovým stupněm – a i v době, kdy vyrazili za vodními radovánkami, byl ještě stav vody vysoký; na úrovni prvního povodňové stupně…

VIDEO: Zdrogovaný marně ujížděl policejní hlídce. Nakonec s autem havaroval

Krch proto přichází s otázkou, na niž je správná odpověď důležitá především pro samotné rodiče: Víte, kde máte své děti?“