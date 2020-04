ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Nicméně podle Luboše Řezáče z příbramské městské policie se nyní běžný den příliš neliší od jiných. „Některých úkolů je méně, některých naopak více. Rozdíl je určitě v přístupu, který je nutné k práci mít, tedy vyšší opatrnost a ostražitost,“ říká.

Co se týče nošení roušek, tak prý jsou občané Příbrami v tomto ohledu velmi disciplinovaní a roušku nosí téměř stoprocentně. Výjimkou jsou snad jen ojedinělé případy, kdy mají roušku sundanou na několik minut, většinou za účelem kouření nebo popíjení. Ty na tento nedostatek strážníci upozorní.

Asi největším problémem v těchto dnech jsou skupiny osob popíjející a shlukující se u obchodních domů a některých prodejen jako například na Rynečku. „Je to skutečně obtížné, takové osoby poučit a přimět k zodpovědnému chování. Nicméně většinou naše domluvy uposlechnou a z místa odejdou. Dokonce ve většině případů i mají roušku, což je alespoň mírně pozitivní,“ přibližuje tuto problematiku Luboš Řezáč s tím, že při službě strážníci nemají, ale nad tím, že by se mohli koronavirem nakazit, snaží raději nepřemýšlet.

Pochopení pro výkon služby v těchto nelehkých dnech mají i u svých blízkých. „Naše povolání je samo o sobě určitým rizikem, toto je jen trochu jiné, takže rodiny to jistě chápou,“ řekl příbramský strážník. Pěší hlídky strážnici v maximální možné míře omezili a pohybují se více v motohlídkách, ale to především z důvodu rychlosti možného zásahu a pokrytí co největší plochy města.

Některé obchody například vietnamské nabízí policistům, strážníkům, záchranářům v této době občerstvení zdarma. S touto laskavostí se už setkali i příbramští strážníci. „Je to určitě velmi milé, že občané všeobecně vnímají naši práci jako prospěšnou a v takovémto období nelehkou. Za to všem patří velké díky. I my jsme například a služebnu dostali z jednoho rychlého občerstvení 16 kusů jídla zdarma,“ dodává Luboš Řezáč.