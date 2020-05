ON-LINE reporáž o koronaviru najdete ZDE

„V tuto chvíli nevíme, do kdy budou školy uzavřené. Zároveň jsme vyhodnotili, že práce na projektu se nedá realizovat jen „od stolu“ a po e-mailu. Z těchto důvodů jsme se přiklonili ke zrušení projektu. Jsem však optimista a věřím, že se k myšlence participace středoškoláků vrátíme ve školním roce 2020/2021,“ řekl místostarosta Martin Buršík.

Studenti dostali možnost se díky projektu Příbram challenge přímo podílet na utváření místa, kde žijí. Pro pilotní ročník výzvy bylo vybrané téma životní prostředí. Do projektu se přihlásily tři týmy se zajímavými tématy.

Prvním přihlášeným projektem byla očista Příbramského potoka od studentů z Gymnázia Legionářů. „Náš projekt si klade za cíl jeho očištění od nečistot, které se do něj splachují a jeho údržbu,“ řekl o svém projektu student gymnázia Adam Karas.

Studenti ze střední zdravotnické školy se přihlásili s tématem měření emisí ve městě. „Za pomoci jízdního simulátoru na solární energii bychom chtěli snížit emise ve městě a to tak, že by jej mohli využívat například žáci autoškol, aby nemuseli tak s autem ihned do městského provozu,“ popsal jejich projekt Filip Bedřich Kučera.

Následně se ještě připojili studenti z Gymnázia pod Svatou Horou s tématem bike sharingu. Autory vítězného projektu měl čekat výlet do Vídně.