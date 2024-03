/FOTO/ Dělostřelci na posádkovém cvičišti Jince obnoví bojové střelby z děl. Stane se tak po necelých deseti letech od zrušení Vojenského újezdu Brdy. Bojové střelby z děl na jineckém posádkovém cvičišti povolil náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Karel Řehka. Učinil tak hned z několika důvodů.

ShKH 152 mm DANA. | Foto: Vladimír Šandor

Jak řekla mluvčí 13. dělostřeleckého pluku "Jaselský" Gabriela Kugler, střelby budou obnoveny od příštího roku. "Ze samohybných houfnic 152 mm vz. 77 DANA se tak zde začne střílet od 1. ledna 2025, z nových děl ráže 155 mm Caesar 8x8 CZ o rok později," uvedla Kugler.

Armáda ČR navyšuje počty míst pro tyto formy výcviku z důvodu nově zaváděných zbraňových kompletů, potřebě intenzivnější přípravy vojáků profesionální armády i aktivní zálohy a snížení nákladů na přesuny jednotek a přepravu těžké bojové techniky do jiných výcvikových prostorů.

Posádkové cvičiště.Zdroj: Vladimír Šandor

Velitel 13. dělostřeleckého pluku plukovník Jan Cífka změnu kvituje i z logistických důvodů: obsluhy děl budou moci cvičit na domácí půdě a nebudou muset jezdit s technikou stovky kilometrů daleko.

„V roce 2015 došlo ke zrušení Vojenského újezdu Brdy, a tím i možnosti provádět zde bojové (ostré) střelby. Dělostřelectvo a minometné jednotky musely za výcvikem jezdit na Hradiště či Libavou, což bylo jednak ekonomicky velmi nákladné, a také komplikované z hlediska koordinace s ostatními armádními útvary,“ vysvětluje Cífka.

Chtějí-li nyní dělostřelci cvičit střelby s houfnicemi DANA, musí je na místo dopravit po železnici. „To celý proces neúměrně komplikuje, prodlužuje a samozřejmě prodražuje,“ dodává plukovník.

„V Brdech budeme moci cvičit častěji, ušetříme finanční prostředky a přípravu zefektivníme. Jsem si vědom toho, že střelby vyvolají u obyvatel okolních obcí různé reakce, ale v dnešní době a zhoršené bezpečnostní situaci je žádoucí takto koncipovat přípravu jednotek. Celá Armáda ČR včetně dělostřeleckých jednotek musí být stoprocentně připravená, což bez plnohodnotného výcviku nelze zajistit,“ zdůrazňuje Cífka

Střelba z děl bude prováděna nejvýše z osmi děl. Při každých střelbách bude prostor uzavřen a na hlavních komunikacích vedoucích do výcvikového prostoru budou závory s kontrolou průjezdů.

Plán a rozpis střeleb dostávají dotčené obce do datových schránek a pluk vše zveřejňujeme na svých webových stránkách. "Veřejnost je tak plně a včas informována. V budoucnu budou zřízeny ještě další komunikační kanály, které budou aktualizovány společně s dotčenými subjekty," vyjádřila se Gabriela Kugler.

Aby byl dopad na místní obyvatele co nejmenší, budou se vojáci podle Cífky snažit výcvik omezit pouze na pracovní dny, a to od úterý do čtvrtka, na dobu od 9 do 22 hodin.

