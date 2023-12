Prodávat se bude až do pátku 8. prosince do 15 hodin. Poté si lidé budou moci koupit vánoční stromeček od pondělí 11. prosince do pátku 15. prosince.

Podívejte se: Při prvním adventním zastavení rozsvítili v Příbrami vánoční strom

Stanoviště je v Podlesí za zdejší mateřskou školou.