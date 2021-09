Součástí programu je rovněž tradiční zápolení ve zdatnosti – Běh hasičů do Svatohorských schodů . Náročná akce (jejíž účastníci si sáhnou na dno sil bez ohledu na to, jaké počasí aktuální ročník provází) je vzpomínkou na zásah, kdy hasiči v plné výstroji takto utíkali naostro: k ohni při mohutném požáru svatohorského areálu v roce 1978. Průběh závodu je možné sledovat nejen na místě, ale i přes internet .

Příbramská svatohorská šalmaj , jež dospěla už do 14. ročníku, je rozsáhlá akce se vstupem zdarma, která láká i návštěvníky z širokého okolí. Její tradiční podoba nabízí pestrý celodenní program s historickým průvodem i trhem zdůrazňujícím tradiční řemesla a s vystoupeními nejen šermířů, ale i divadelníků, tanečníků a hudebníků. Ostatně právě podle tradičního hudebního nástroje je akce pojmenována: šalmaj byla a stále je dřevěný dechový nástroj s dvojitým plátkem.

Žehnání nové kopie milostné sošky Panny Marie je jednou z hlavních událostí Příbramské svatohorské šalmaje, jíž v sobotu 11. září žije nejenom Svatá Hora. Soška Svatohorské Madony pak bude v rámci putování po farnostech zvát věřící k návštěvě příbramského poutního místa. Nejen v České republice, ale zavítat by měla i do blízkého zahraničí.

