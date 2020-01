Jedním z vítězných projektů participativního rozpočtu 2019 byla i rekultivace Svatohorské aleje, kde má dojít k prořezu stromů, instalaci laviček a nového veřejného osvětlení.

Na výměnu veřejného osvětlení proběhla v závěru roku veřejná soutěž, kde nejvýhodnější nabídku podala firma Best s cenou 898 142 korun. Půjde o celkovou výměnu 26 stožárů veřejného osvětlení ve Svatohorské alejí.

Ovšem podaný projekt do participativního rozpočtu počítal s částkou 200 000 korun. Rozdíl v ceně se také stal terčem kritiky ze strany některých obyvatel města. „Dokáže někdo zodpovědný stanovit, kolik dobrodruhů využívá tuto cestu po setmění? Což investovat někde jinde? Lépe,“ uvedl na sociální síti například Václav Vobořil.

Radnice ale vidí problém poněkud odlišně. Za částku, kterou navrhoval návrh v participativním rozpočtu, by bylo možné realizovat pouze část veřejného osvětlení. „Navýšením částky bude možné realizovat veřejné osvětlení po celé délce aleje,“ vysvětlila rozdíl v ceně tisková mluvčí města Eva Švehlová.

Ovšem vedení města sklízí v poslední době kritiku i za nedostatečné osvětlení přechodů pro chodce. Poprvé tuto problematiku zmínil na zasedání zastupitelstva loni v únoru zastupitel za ODS Miroslav Peterka. Nicméně ani z jeho strany ani ze strany města se dál nikdo tématu nevěnoval. Podle vedení města se do veřejného osvětlení se investuje průběžně.

„Veřejné osvětlení a přechody se trvale inovují a řešíme to. LED světla se chystáme instalovat do některých vybraných ulic. Osvětlení není úplně dokonalé, ale nemáme informace, že by to bylo někde kritické. Většinou se jedná o přechody, které jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic nebo Středočeského kraje,“ uvedl ředitel Technických služeb Příbram Pavel Mácha.

S investicemi do osvětlení se počítá i v budoucnu. „Do rozpočtového výhledu byly začleněny poprvé finanční prostředky ve výši pět milionů na každý rok, které budou minimálně investovány do výměny osvětlení i sloupů. Doufáme, že to bude pokračovat bez ohledu na politické vedení,“ řekl místostarosta Martin Buršík (ANO).