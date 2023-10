/FOTOGALERIE/ Sobota v areálu Ševčinského dolu patřila Havířskému šprýmování. Ani s příchodem listopadu ruch v muzeu neutichne. Na středu muzeum chystá „dušičkovou“ nabídku, a to tři voskařské programy v kulturně vzdělávacím centru v areálu dolu Anna. Kulturní program pak bude pokračovat i v sobotu na dole Vojtěch.

Svíčkařské dílny v Hornickém muzeu Příbram. | Foto: archiv Hornického muzea Příbram

„Dušičky patří ke svátkům, jejichž podoba se během času v mnohém proměnila. Co však s nimi zůstává spojeno dodnes, je svíčka. Na středu 1. 11. připravuje Hornické muzeum Příbram tři voskařské programy, během nichž si účastníci vytvoří svíčky a sloupky podle dochovaných pracovních postupů příbramských výrobců voskového zboží,“ zve pracovnice muzea Stanislava Moravcová.

Dopolední program je určen pro školní děti od 8 let, odpolední pro děti od 6 let s rodiči a večerní pro všechny, kdo mají chuť proniknout do tajů voskařovy práce hlouběji a vyzkoušet i náročnější způsoby výroby a zdobení svíček.

Na program je nutná předchozí objednávka na čísle 725 970 880.

Sobotní kulturní program

I na sobotu 4. listopadu připravilo Hornické muzeum Příbram v areálu dolu Vojtěch zajímavý kulturní program. Od 17 hodin se zde koná komentovaná prohlídka výstavy Zapáleni pro zápalky s její autorkou. Výstava prezentuje nálepky na sirky z let 1950–1989 jako svědectví doby ze sbírky báňského inženýra Františka Krpaty.

V 18 hodin bude následovat hudební program. V nevšedním prostředí industriální památky vystoupí stálice programu Hornického muzea Příbram, sbor Gambale, dále se připojí hosté, jejichž tvorbu jste na akcích muzea ještě neměli možnost slyšet: ženský flétnový soubor Pifferaios a mužské pěvecké hlasy Toni dei signori.