Systém otevření škol nebudí na Příbramsku příliš velké nadšení

Oznámený plán vlády na postupné otevření škol budí u učitelů rozporuplné reakce. Dobrovolná docházka dětí do škol, jejich rozdělení do skupin po maximálně patnácti dětech, strach z šíření nákazy, navíc když školáci budou bez roušek a podobně. To všechno jsou otázky, které si školy a jejich zřizovatelé nyní kladou.

Školáci - ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE Města a obce jako zřizovatelé základních a mateřských škol mají se stanovenými pravidly problémy. „Pravidla nastavená pro fungování základních škol způsobí na příbramských školách komplikace, neboť většina škol je v současné době téměř stoprocentně naplněna. Pokud se bude postupovat tak, že v květnu začne fungovat pouze první stupeň, bude možné pro žáky rozdělit a pro výuku vyžívat i druhostupňové třídy. Pokud by mělo dojít k zahájení výuky na obou stupních, budeme se potýkat s problémy s kapacitou škol. V tom okamžiku by bylo prakticky nemožné navrhovaná opatření dodržet,“ shrnul příbramský starosta Jan Konvalinka. PŘEHLEDNĚ: Kompletní plán vlády. Kdy otevřou školy, obchody či restaurace Přečíst článek › Na některých školách ještě ani nemají jasno, jak budou celou věc řešit. Například v Březnici pedagogický sbor čeká na svolání porady ředitelem školy. Ta by se měla konat do konce týdne. „Čekáme, co nám k tomu řekne ředitel. Osobně z toho mám rozporuplné pocity a podobně jsou na tom i některé kolegyně, se kterými jsem mluvila. Rozhodnutí vlády nám nepřijde v tuto chvíli úplně vhodné a samozřejmě se bojíme možné nákazy,“ uvedla Jana Doulová ze Základní školy v Březnici. Nicméně kapacita školy podle ní umožňuje rozdělit děti do skupin po patnácti a zřejmě bude možné i tyto skupiny bez problémů pokrýt pedagogicky. Vojtěch: Epidemii máme pod kontrolou. Zabránili jsme nekontrolovanému šíření Přečíst článek › Naopak relativně pozitivně rozhodnutí o otevření škol přijali na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické v Sedlčanech. „Doufali jsme, že se maturitní ročníky nastoupí a víceméně jsme se na to i připravovali. Učeben máme dostatek, takže rozdělení studentů do skupin po patnácti nebude problém,“ konstatoval ředitel školy Radomír Pecka. Letos má na škole maturovat 65 studentů. Někteří pedagogové v důchodovém věku nicméně vyjadřují obavy z případné nákazy koronavirem. „Máme jich v našem pedagogickém sboru pět, ale mnoho kolegů je v předdůchodovém věku a i ti se dají počítat do rizikové skupiny v případě možné nákazy koronavirem,“ dodal Pecka.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu