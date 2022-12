Taxík Maxík už jezdí v několika českých městech a od ledna začne pomáhat i v Příbrami. „Městu se na pořízení vozu podařilo získat dotační prostředky. Jde o službu, která je určena seniorům nad 65 let a držitelům průkazů ZTP či ZTP/P, případně doprovázející osobě. Vůz jsme předali do užívání Charitě Příbram, která bude službu na základě dohodnutých pravidel provozovat,“ uvedl starosta Jan Konvalinka.

Službu Taxík Maxík bude provozovat Charita Příbram. K oficiálnímu předání vozu došlo v pátek 16. prosince 2022 na svatohorském nádvoří, kde rovněž proběhlo požehnání vozu.Zdroj: město Příbram

Cena jízdného Taxíka Maxíka bude 70 Kč do vzdálenosti 10 km a následně 10 Kč za km a osobu. Doprovázející osoba zaplatí 35 Kč za jízdu. Transport bude sloužit především při cestách k lékaři, do zdravotnických zařízení, při obstarání osobních potřeb a třeba i cestám za volnočasovými aktivitami. Prozatím bude taxi k dispozici ve všední dny v čase od 7.30 do 14.30 hodin. Provoz samotný samozřejmě ukáže, zda je toto vyhovující, nebo bude třeba provést určité změny.

Klienti se můžou objednávat na telefonním čísle 605 170 120, které je uvedeno přímo na automobilu, a to minimálně 24 hodin předem. „S ohledem na předpokládaný zájem a zkušenosti z ostatních měst, kde je tato služba provozována, bych ale doporučoval zamluvit si jízdu s větším předstihem. Taxík Maxík začne po městě jezdit v lednu, o přesném datu budeme společně s Charitou Příbram informovat,“ doplnil Konvalinka.