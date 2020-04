ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Vzhledem k tomu, že část populace je v době nouzového stavu doma, ať kvůli hlídání dětí, které mají zrušenou školní docházku, nebo z důvodu uzavření jejich pracoviště, tak mají čas podnikat výlety. Bohužel pod jejich náporem pak trpí lokality, kam se hromadně vydávají.

Jednou z nich je například Obecnice na Příbramsku. Ta minulý víkend čelila velkém náporu turistů do přilehlých Brd a celá obec se změnila téměř v jedno velké parkoviště. „Poslední březnový víkend v Obecnici parkovalo okolo 80 až 90 automobilů návštěvníků Chráněné krajinné oblasti Brdy. Bohužel, někteří z návštěvníků, ať už na kole nebo pěšky neměli zakrytá ústa a nos,“ stěžoval si obecnický starosta Josef Karas.

Podle jeho slov je takový nápor pro obec obrovskou zátěží, se kterou ale bohužel starosta nic moc dělat nemůže. „Parkoviště u hřiště nebo u obchodu bylo plné a auta stála až nahoru ke vstupu do Brd. V devadesáti procentech to byla auta s pražskými značkami,“ popisuje Karas situaci z posledního březnového víkendu. Když by ale obec zakázala parkovat na uvedených místech, hrozí, že auta návštěvníků Brd budou stát na každém volném místě ve vsi.

Obecničtí se obávají, že se situace bude opakovat i první dubnový víkend. „Vadí nám i nedisciplinovanost návštěvníků Brd, protože se mnozí po obci pohybovali bez zakrytého obličeje a byl jsem nucený tuto situaci řešit i s policií,“ dodal Josef Karas a apeluje na veřejnost, aby byla rozumná a nepořádala hromadné výlety do přírody.

Dalším nástupním do Brd je nedaleký Orlov. Tam ale situace podle předsedkyně osadního výboru Heleny Rousové není až tak dramatická. „Naopak si myslím, že tady došlo k poklesu návštěvníků Brd. V týdnu jsem zaznamenala jen asi dva cyklisty a dva pěší, a to bydlíme u hlavní cesty, která vede až na parkoviště,“ řekl.

Také v Jincích nezaznamenali výrazně větší výskyt návštěvníků Brd. „My jsme toho trochu ušetřeni i tím, že u nás se nachází ta část Brd, ve které zůstal vojenský prostor,“ vysvětluje jinecký starosta Josef Hála s tím, že spíš než návštěvníky Brd téměř denně řeší stížnosti lidí na to, kdo má nebo nemá roušku.

Navíc k omezení lidí v Brdech by mohlo pomoci o další omezení linek příbramské městské hromadné dopravy, kdy jdou od 1. dubna zrušené všechny víkendové spoje. Důvodem je, že tímto způsobem dopravy nyní cestuje jen minimum lidí.

V současné době platí také přísný zákaz přístupu k vodním nádržím v Brdech. Ty jsou zdrojem pitné vody pro Příbram. Proto příslušníci policie v okolí nádrží nyní provádí zvýšený dohled. „Veřejnost tento zákaz dodržuje. Zatím jsme nebyli nuceni udělit žádnou pokutu, řešili jsme asi dva nebo tři případy, kdy se lidé v této části Brd pohybovali, ale řešili jsme je domluvou, protože se spíš jednalo o tom, že tito návštěvníci Brd o nařízení nevěděli,“ konstatoval mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.