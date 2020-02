Jméno nového radního se tak zastupitelé a veřejnost zřejmě dozvědí až na zasedání zastupitelstva v pondělí 17. února.

„Nemůžeme a nechceme být fíkovým listem, kterým ANO v budoucnu zakryje prázdnou pokladnu, ruinu aquaparku nebo přeplněná parkoviště. Nemá žádný smysl sedět se svázanýma rukama ve vedení města, kde má všechny rozhodovací kompetence jedna strana a nemusí se ohlížet na názory a návrhy ostatních,“ uvedl k odmítnutí křesla radního zastupitel Václav Švenda.

TOP 09 a ANO tvořily koalici v minulém volebním období a podle starosty Jana Konvalinky, tak svému bývalému koaličnímu partnerovi radnice „hodila rukavici“ s možností zahájené projekty v minulém období dokončit.

„Je snadnější hledat důvody, proč něco nejde než najít cestu, jak to udělat. Od počátku jsem do vyjednávání šel s tím, že to je padesát na padesát. To, že TOP 09, nepřijala post v Radě města, mne mrzí už třeba proto, že se mohla podílet na dokončení projektů, které iniciovala nebo je minimálně v minulém volebním období podporovala,“ konstatoval po jednání s Václavem Švendou příbramský starosta Jan Konvalinka. Nicméně podle slov starosty hledání nového radního pokračuje.