Stav dvou pacientů byl velmi vážný, řekla Deníku mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová. „Jeden z nich v rámci intenzivní péče potřeboval i napojení na umělou plicní ventilaci,“ konstatovala.

Nejstaršího z mužů transportovala helikoptéra do pražské Nemocnice Na Homolce, další byl letecky přepraven do českobudějovické nemocnice. Třetího pacienta, jenž se nadýchal jen mírně, převezla sanitka do Oblastní nemocnice Příbram.

Okolnosti události zůstávají předmětem šetření – nicméně to, že jednou z příčin maléru mohly být výfukové zplodiny elektrocentrály spuštěné v nedostatečně odvětrávaném prostoru, potvrdil Deníku Jaroslav Gabriel z centrály Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

„My jsme poté, co nás přivolala zdravotnická záchranná služba, vyslali na místo jednu jednotku profesionálů z Příbrami. Pomáhali jsme s transportem pacientů do vrtulníků a měřili jsme koncentraci výbušných a toxických plynů,“ přiblížil Gabriel činnost hasičů. S tím, že počáteční testování neukázalo nic mimořádného, opakované pak naznačilo mírně zvýšenou koncentraci oxidu uhličitého.