„Začali jsme platit opravdu šílené peníze za likvidaci plastu a papíru. Loni jsme ještě Rumpoldu prodávali tunu papíru za 700 korun, ale letos nám řekli, že o papír není zájem a tak od února platíme 1500 plus DPH. Za platy dva tisíce plus DPH,“ řekl starosta Tochovic na Příbramsku Radek Walter. Podle jeho slov sice obec za tříděný odpad dostane nějakou finanční částku, ta ale už náklady na likvidaci odpadu nepokryje.

Podobná situace je i v Příbrami. Loni město platilo za likvidaci tuny plastů 1360 korun a za tunu papíru dostávalo 250 korun, za sklo dostávalo 530 korun a za nápojové kartony jednu korunu za tunu. Letos už je situace horší. „za tunu plastů město platí 1800 korun, za papír 1200 korun, za nápojové kartony platí 1200 korun za tunu a dostává peníze pouze za sklo a to stále 530 korun za tunu,“ prozradila mluvčí města Eva Švehlová.

Naopak v Lazsku lidé už druhým rokem za odpady neplatí. „Obci se momentálně po finanční stránce daří dobře a dle našeho názoru by z toho stavu měli profitovat všichni občané. Navíc to má i další kladné dopady v podobě, že lidé přestali méně pálit odpadky v kamnech a kotlích a vyhazují je do popelnic. Výrazně se navýšil i podíl tříděného odpadu a na odměnách obec získala loni 12 937 korun,“ vysvětlil rozhodnutí zastupitelstva starosta František Bártík.