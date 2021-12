Zvíře sražené na dálnici D4

Deníku to v úterý sdělila Barbora Černá z Hnutí Duha, která působí jako koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek. Ty působí v několika horských oblastech na území republiky a nedávno rozšířily činnost také v Brdech a okolí. Dobrovolníci vyrážejí do terénu, aby hledali stopy prozrazující případnou přítomnost velkých šelem. Ty totiž – poněkud v rozporu s běžně rozšířeným povědomím – jsou velmi plaché; setkání s nimi ve volné přírodě je vzácné i v oblastech, kde prokazatelně mají svá teritoria. V případě Brd je zatím potvrzeno jen to, že tam v minulosti opakovaně zavítali rysové ze Šumavy. V lidských měřítkách se ale vydali jen „na dovolenou“: dlouho totiž nepobyli a zase se vrátili zpět. Také proběhla kolem vlčice vybavená monitorovacím obojkem; ta se však ani nezašla podívat.

Šelmy v Brdech. Po stopách vlků a rysů se nově pustí hlídky dobrovolníků

Přejeté zvíře se znaky kočky divoké našel u dálnice D4 za Dobříší právě jeden z členů těchto hlídek. Dobrovolník Dawid Wodere lituje, že okolnosti tohoto nálezu nejsou právě příznivé – nicméně je rád, že může pomoci s výzkumem a ochranou velkých šelem včetně kočky divoké. „Věřím, že nález alespoň přispěje k objasnění jejího výskytu ve středních Čechách – a snad i k budoucí lepší ochraně,“ poznamenal. Svůj objev hlásil již na konci listopadu – nicméně zkoumání, k němuž tělo odvezli přizvaní pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, stále není dokončeno. Čeká se hlavně na výsledky analýzy genetického profilu, která má potvrdit, či vyvrátit předpoklad, že jde o kočku divokou. Laika sice možná překvapí, že to ekologové nedokážou spolehlivě určit hned na první pohled, ale je to tak. Už proto, že často se v přírodě objevují i kříženci původních obyvatel zdejší přírody s nám dobře známou mickou domácí – a kdo ví, v kolikáté už generaci… Právě to, zda se nejedná o takového hybrida, má určit výsledek genetického zkoumání v Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR. Jinak mají zoologové jasno: podle vnějších znaků by se o kočku divokou jednat mělo.

Nález přinesl lepší sledování

Na závěry genetiků se čekalo i v lednu po nálezu u Nového Knína. Výsledky prokázaly nejenom určení zvířete, ale i jeho původ: šlo o samce z kočičí populace v Bavorsku (jež tam žije díky reintroduci, vypuštění nových jedinců do přírody, v 80. a 90. letech minulého století). Tehdy se výskyt kočky divoké na Dobříšsku podařilo potvrdit po zhruba století bez konkrétních zpráv. Vědci se ke zkoumání dostali díky tomu, že nálezce Josef Šíma o zvířeti informoval prostřednictvím e-mailové adresy stopy@selmy.cz. Zmiňoval navíc, že podobně vyhlížející velkou kočku sraženou autem viděl už loni v květnu.

Proč čápi zanevřeli na část středních Čech? Nenabízí dost potravy

Právě možný výskyt kočky divoké se stal jedním z důvodů, proč Hnutí Duha rozšířilo dobrovolnický monitoring v rámci programu Šelmy do oblasti Brd. „V souvislosti se stále častějšími informacemi jsme se rozhodli posílit dobrovolnický monitoring této oblasti. Letos jsme ho navíc podpořili i uspořádáním úvodního semináře pro nové dobrovolníky, abychom zapojili především zájemce z řad místních obyvatel – což se potvrzuje jako velmi účinné i v případě tohoto nálezu sražené kočky divoké,“ připomněla koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek Černá. Chválí, že program na ochranu a monitoring vlků, rysů a kočky divoké Středočeský kraj podpořil i finančně.