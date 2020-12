Fungování odběrového centra nebylo nabídkou pro pedagogické pracovníky nijak ovlivněno. „Mají samostatně fungující odběrové centrum,“ vysvětlil Janota.

Odběrové místo, které slouží všem ostatním pacientům, přitom každý den vyřizuje sto padesát až dvě stě vzorků.

Podle ředitelky příbramské základní školy Jiráskovy sady Šárky Jendruščákové je ovšem situace komplikovanější, než by se mohlo zdát. „Ačkoli se zdá, že mezi pedagogy není zájem o testování, je to do velké míry způsobeno tím, že velká část pedagogického sboru už onemocněním v předchozích devadesáti dnech prošla a byla tehdy pozitivně testována. V takovém případě už nárok na testování nemají,“ vysvětlila Jendruščáková.

Vzhledem k popsané situaci nyní v základní škole nemusí řešit následky nemocnosti v učitelském sboru. „Ale je otázkou času, kdy se vir opět reaktivuje novou nákazou a pak budeme mít velké problémy,“ poznamenala ředitelka a připomněla, že chybí spíš pedagogové, kteří mají děti v mateřských školách, zavíraných opakovaně kvůli karanténám. Se svými potomky pak musí zůstávat doma.

Učitelé z Jiráskových sadů, kteří dosud koronavirovou nákazou neprošli, podle Jendruščákové zamíří k testování ke konci tohoto týdne, aby eliminovali možnost, že se v prostředí školy nakazí až po testování.

Vedení příbramské nemocnice připomíná, že antigenní testy jsou v tuto chvíli určeny pouze pro pedagogické pracovníky. Ti s sebou musí přinést vyplněné potvrzení od zaměstnavatele. Testování probíhá v každém všedním dni mezi třináctou a sedmnáctou hodinou. Na odběr je nutné se předem objednat na webových stránkách Oblastní nemocnice Příbram.

Odběry stěrem z nosohltanu provádějí zdravotníci ve druhém areálu nemocnice na Zdaboři na adrese Podbrdská 269. Odběrové místo se nachází ze strany budovy H – za rohem za záchytnou stanicí. Výsledky jsou k dispozici přibližně za 30 minut.

