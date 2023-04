/FOTOGALERIE, VIDEO/ V Dobříši v pondělí 24. dubna startuje pilotní projekt Pěšky do školy. Hlavním cílem je zvýšit bezpečnost dětí a chodců pohybujících se v ranní špičce na hlavní ulici v blízkosti dobříšských škol. Projekt a vedení města přijede podpořit nizozemský velvyslanec Daan Huisinga.

V pondělí 24. dubna byl zahájen třítýdenní experiment Pěšky do školy, kdy byla v době 7.30 až 8 hodin uzavřena část ulice Za Poštou, která vede před ZŠ Komenského. | Foto: Město Dobříš

Od pondělí 24. dubna až do pátku 12. května 2023 bude v Dobříši vždy v pracovní dny od 7:30 do 8:30 uzavřena ulice Za Poštou. Právě tato ulice, která se nachází v těsné blízkosti dobříšských škol, je totiž v ranních hodinách pravidelně extrémně zahuštěna automobily přivážející děti přímo před školy.

Vedení města chce tímto pilotním projektem podpořit nejen bezpečnou cestu dětí do školy, ale zároveň podpořit jejich přirozený pohyb, samostatnost a zodpovědnost.

Projekt má také přispět ke snížení znečištění ovzduší v těsně blízkosti škol.

„Půjde o experiment, který následně vyhodnotíme s žáky, rodiči i obyvateli této lokality. V rámci experimentu bude také probíhat měření kvality ovzduší v okolí školy. Město připravuje i budoucí doprovodná opatření, jako např. vybudování krytých stojanů pro kola v těsné blízkosti škol či doplnění dopravního značení,“ uvedl starosta Dobříše Pavel Svoboda.

Podle města Dobříše by se projekt mohl do budoucna stát nástrojem, který pomůže, aby bylo před školami dopravně bezpečněji. Tím by se vytvořily příjemnější podmínky pro pěší docházku dětí do škol.

„Přejeme si, aby přilehlé ulice v okolí dvou největších dobříšských škol a gymnázia byly pro naše děti bezpečnější. Současně bychom rádi i rodiče ušetřili ranního dopravního běsnění. Ulice před základními školami, zejména ulice Za Poštou a ulice Školní, jsou těsně před začátkem školního vyučování velmi rušné. Projektem Pěšky do školy bychom chtěli pomoci nejen zvýšit bezpečnost dětí před školami, ale také upozornit na to, že do školy se dá dostat bezpečně i jinak než automobilem,“ říká k projektu místostarostka Jindřiška Romba.

Projekt Pěšky do školy přijede podpořit nizozemský velvyslanec Daan Huisinga.