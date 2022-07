K předání staveniště by mělo dojít v nejbližších dnech. „Stavbu dodá společnost 1. SčV a měla by začít co nejdříve. Je potřeba se připravit na určitá omezení, kdy současně musí být zachována přístupnost pro složky IZS. S tím přijde snížení životního komfortu, ale to pomine,“ uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka s tím, že povrchy pro 1. SčV zhotovuje společnost Strabag.