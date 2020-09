V Brdech houby rostou a jsou to obři

Letošní rok je na úrodu hub výrazně lepší než předchozí roky, kdy panovala sucha. V lesích se to proto houbaři jen hemží a úlovky jsou hojné a často i unikátní. To ostatně potvrdil i nález obřího hříbku v Brdech. Našla ho Tereza Sirotková s kamarádkami. Že to je opravdu macek, dokazuje jeho průměr 25 centimetrů a váha 798 gramů.

Děvčatům se podařil v Brdech zajímavý houbařský úlovek. | Foto: Martina Sirotková