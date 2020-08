V průběhu července a srpna byly vyznačeny nové cyklotrasy, které tak usnadní orientaci po zajímavostech nejmladší Chráněné krajinné oblasti Brdy. Prvními cyklisty, kteří se po nově vyznačených cyklotrasách vydali, byly první místní děti a děti z Velo Akademie. Po nich se pak na svou cestu vydali i další nadšenci kolového sportu a krásné krajiny. Ještě než však vyrazili na výlet, mohli se u zdejšího speciálního stánku dozvědět o zajímavých cílech.

Projekt značení celkem 270 km byl realizován z peněžitých zdrojů spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, mezi jehož členy patří například Středočeský kraj, měst Příbram, Mikroregion Hořovicko a Ekologické centrum Orlov. Projekt tak navazuje na poslední značení uskutečněné v roce 2011. Značení 12 cyklotras vyšlo spolek na 1 004 300 korun.

Vyznačení dalších cyklotras je jedním z největších projektů realizovaných na území Chráněné krajinné oblasti Brdy od jejího zpřístupnění veřejnosti.„Rozhodně hodláme pokračovat v budování další turistické infrastruktury, která tento drsný kraj středních Čech návštěvníkům zpřístupní. Jsme svědky historického okamžiku. My v jeden okamžik otevíráme dvě stě sedmdesát kilometrů značených cyklotras. Kdo to může říci? Je to neuvěřitelná porce kilometrů a jsem rád, že u toho můžeme být,“ nechal se slyšet Martin Draxler, středočeský radní.

„V poslední době velmi často slyším, že je velmi mnoho starostů, kteří říkají, že Středočeský kraj pro ně není partner, že jej nepotřebují, že jim v ničem nepomáhá a že se na něj neobrací. Mám opačnou zkušenost a je to jedno, jestli je to starosta z malého města a nebo například z Příbram. Pro nás je spolupráce se starosty klíčová, a to, že spolupracujeme dokazuje právě to, co budeme otevírat,“ nechala se slyšet hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Ředitel Vojenských lesů a statků České republiky Petr Král pak připomněl, že se Vojenské lesy v roce 2015, kdy uskutečnila takzvaná optimalizace vojenských prostor, že větší část Brd bude turisticky zpřístupněna. Po nutné pyrotechnické očistě, která se tu koná neustále, jelikož prostor byl pro dlouhá desetiletí využíván pro výcvik vojáků, se tak děje.

„Přál bych si, aby nejen cyklisté ale i pěší turisté si v našem lese odpočinuli, aby to nebyl jen ten závod, ale byla to pohoda, aby se nadýchali čerstvého vzduchu a aby vnímali krajinu, která tu po staletí je a věřím, že i bude. Chci zároveň poprosit všechny, aby byli tolerantní k lesnímu provozu, hospodářům, kteří ten les zde vypěstovali a budou ho pěstovat dále. Všem říkám, že vše co si přivezeme, si také odvezeme,“ řekl Petr Král, ředitel Vojenských lesů a statků České republiky.