„Známky na svoz odpadů si na obci vyzvedlo 65 domácností, dalších osm známek si občané koupili, protože jedna popelnice jim nestačí,“ uvedl starosta obce František Bártík s tím, že i když jsou známky pro místní zdarma, pět domácností si je nevyzvedlo. Celkově tato akce vyšla na 60 tisíc korun z obecního rozpočtu.

K hrazení svozu komunálního odpadu se obec rozhodla z několika důvodů. „Obci se momentálně po finanční stránce daří dobře a dle našeho názoru by z toho stavu měli profitovat všichni občané obce. Navíc to má i další kladné dopady v podobě, že lidé přestali méně pálit odpadky v kamnech a kotlích a vyhazují je do popelnic. Výrazně se navýšil i podíl tříděného odpadu, což přináší určitou částku obci zpět,“ vysvětlil rozhodnutí zastupitelstva Bártík.

Například ve třetí čtvrtletí letošního roku získala obec od společnosti EKO-KOM, a.s. na odměnách 12 937 korun, zatím co v roce 2018 to bylo za stejné období jen 7015 korun. Vedení Lazska ale počítá i očekávanými nutnými zvýšenými výdaji a možná i proto hlasování nebylo jednotné a jeden zastupitel se zdržel.

Obec obyvatelům vyšla vstříc i v oblasti třídění. „Došlo k výměně kontejnerů pro tříděný odpad, nabídka možnosti třídění odpadků byla v letošním roce rozšířena a v neposlední řadě došlo i k úpravě kontejnerových míst, která bude v příštím roce ještě pokračovat,“ dodal starosta.