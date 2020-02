Příbram challenge je vlastně studentská verze participativního rozpočtu města, který si klade za cíl zapojit do dění ve městě středoškoláky. Nicméně na první oficiální schůzce, která se konala ve středu 26. února odpoledne, dorazili pouze tři zástupci dvou týmů. Jeden tým byl ze střední zdravotnické školy a druhý z příbramského gymnázia.

V Příbram challenge budou soutěžit dva projekty. | Foto: Foto: Eva Švehlová

První ročník je zaměřený na životní prostředí a vítězný projekt by měl být hotov do konce roku 2021. „Za pomoci jízdního simulátoru na solární energii bychom chtěli snížit emise ve městě a to tak, že by jej mohli využívat například žáci autoškol, aby nemuseli tak s autem ihned do městského provozu,“ popsal svůj projekt Filip Bedřich Kučera ze střední zdravotnické školy.