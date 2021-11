Program zahájení adventu v Příbrami, jehož přípravy trvají několik měsíců, dostál výrazných omezení, kdy město musí reagovat na zhoršenou pandemickou situaci. Ruší se tedy jak nedělní vystoupení Víti Marčíka před Betlémem, tak i plánovaný koncert Anety Langerové. „V tuto chvíli mohu potvrdit, že koncert přesouváme na příští rok,“ uvedl manažer zpěvačky Nikola Langer.

Paradoxně město k tomuto kroku přikročilo kvůli tomu, aby nemuselo uzavírat náměstí pouze pro určitou a početně limitovanou skupinu lidí. „Stávající situace neumožňuje pořádat akce bez omezení. Nechceme přistoupit k tomu, abychom adventní program dělali pouze pro očkované, oplotili náměstí a vpustili pouze omezený počet návštěvníků. Program bohužel s ohledem na aktuální pravidla není možné uspořádat dle plánů, ale i tak chceme advent se ctí zahájit. Na náměstí T. G. Masaryka bude tak v neděli 28. listopadu po celý den bude hrát reprodukovaná hudba, připraveno je občerstvení a také stánkový prodej s vánoční tematikou. Strom bude v podvečerních hodinách požehnán a rozsvícen,“ vysvětlil starosta Jan Konvalinka.

Na příbramském náměstí nebude chybět tradiční vyřezávaný betlém v životní velikosti či velkoformátová světelná dekorace. „Tradiční výzdoba města je připravena, pracuje se také na plánech dalších týdnů, kdy chceme Příbramanům nabídnout alternativy rušeného programu. Mezi ně patří například výstava mapující historii Vánoc, kterou připravuje Městské kulturní centrum ve spolupráci s Okresním archivem Příbram. Výstava bude instalována na velkoformátových panelech na náměstí,“ doplnila mluvčí radnice Eva Švehlová.

V Dobříši, druhém největším městě v regionu, půjdou naopak opačnou cestou. Tam se žádné restrikce zatím nechystají. „Prozatím nic rušit nebudeme a tuto neděli normálně zahájíme tradiční závěrečný regionální trh, který máme na Komenského náměstí spojený se začátkem adventu. Klasicky rozsvítíme i stromek. Jinými slovy pokud nám to přímo nezakáže vláda a nedojde k nějakému omezení setkávání lidí venku, tak nic rušit nebudeme. Samozřejmě vše organizujeme za dodržování všech nutných hygienických podmínek,“ vysvětlil starosta města Pavel Svoboda.

S kulturním programem to je ale složitější i v Dobříši. „Koncerty, co naplánovalo naše kulturní středisko, se zatím neruší. Ale hodně se teď diskutuje, jestli přistoupíme k nějakému omezení například při příjezdu Mikuláše v pondělí 6. prosince. Plánují se oslavy s ohňostrojem a pódiem, na kterém vystupují děti ze školek a škol. Nyní tedy uvažujeme, zda budeme vůbec to pódium dělat. Stále ale platí, že si lidé mohou vyrazit na svařák či cukroví,“ dodal starosta.