„Je důležité si připomenut, že v rudném hornictví tehdejšího světa nikdy nedošlo k větší tragédii. Takže to, co se v Příbrami odehrálo, se zapsalo nejen do regionálních a českých dějin báňské činnosti, ale také do celosvětových,“ připomněl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.