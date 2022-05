Při zahájení programu, který začal v 16 hodin, se jako první ujmul slova starosta Příbrami Jan Konvalinka. Ten mimo jiné především připomněl následky tragédie, kdy po obětech zůstaly stovky pozůstalých. „Uvědomme si, že ztrátou každého horníka a záchranáře, utrpěly především ženy, které přišly o partnery, manžely a otce svých dětí. Byl to také nespočet sirotků, jenž už nikdy nespatřili své otce. Vzpomínáme vskutku na obrovskou tragédii, do té doby nepředstavitelných rozměrů,“ uvedl starosta.

Konvalinka zároveň podotkl, že i když je tomu řada let ode dne, kdy poslední havíř vyfáral na povrch a utichly všechny důlní stroje, hornická identita Příbrami stále přetrvává. Město tak především stále zůstává hornickým městem.

Událost byla organizována pod taktovkou MKC Příbram, které spojilo síly s Hornickém muzeem Příbram, spolkem Prokop, Cechem příbramských horníků a hutníků, Cech příbramských hutníků a olovářů a technickými službami města.

Dále promluvil historik a ředitel příbramského hornického muzea Josef Velf, který konstatoval, že tato důlní katastrofa nebyla ve světě překonána. Připomněl též náročnost báňského povolání. „Mohlo by k podobnému neštěstí dojít i v současnosti? K důlním haváriím samozřejmě docházelo i nadále, naštěstí ztráty na životech nikdy nebyly tak vysoké. Je to o tom, že i sebelepší technologický vývoj a předpisy nedokáží zabránit tomu, aby příroda nereagovala na to, že se člověk z jejího lůna snaží získat nerostné bohatství. To bylo, je a patrně bude platit i do budoucna,“ uvedl historik.

Jako třetí promluvil kněz farnosti římskokatolické církve kostela svatého Vojtěcha Robert Czeszkowski, jenž poukázal na rozmanitost a živost hornického muzea na Březových horách. To připomíná bohatou historii důlního dobývání v Příbrami, za jímž je spousta tvrdé práce. Jde tak o místo, které městu dává silnou identitu, jež se týká každého obyvatele.

Po půl páté odpoledne se všichni účastníci ubrali do vnitřních prostor muzea, kde byla odhalena sádrová plastika, kterou muzeu darovalo město. Vyobrazení hornické svatby, jejímž autorem je malíř a sochař Ivan Lošák, nejdříve prošla rukama muzejního konzervátora Antonína Švece, který se ujal její obnovy. Plastika se tak stala nejčerstvějším kouskem, který připomíná bohatou hornickou historii města Příbram.