Rada se nakonec přiklonila k první variantě. „Nově je parkovné upraveno tak, že minimální platba je na všech placených parkovištích stanovena na 10 korun. V červené zóně, tedy na náměstí V reálu v červené zóně, tedy na náměstí T. G. Masaryka, budou moci parkující navolit parkování na dvacet minut a u modré zóny bude možné zvolit půlhodinové stání,“ vysvětlil starosta Jan Konvalinka (ANO).

„Změna sazebníku v centru města mě opravdu netěší. Ve výsledku vyjde totiž výrazně dráž. Ve červené zóně se sice platilo 25 korun za hodinu a nyní jen 10 za 20 minut, ale hodina nás nově vyjde na 30 korun,“ říká opoziční zastupitel a předseda dopravní komise Václav Švenda (TOP 09).

Podle je něj je také špatně, že se vůbec nevzal v potaz návrh komise, která navrhovala v případě dnes poloprázdných parkovišť u nemocnice první dvě hodiny zdarma, za třetí hodinu by parkující zaplatil 20 korun a čtvrtá hodina by vyšla na 30 korun. „Tím by došlo k větší obměně vozidel, což je cíl, o kterém mluví i vedení města,“ dodal.

Také části veřejnosti, která například čekala hodinu zdarma u nemocnice, a podnikatelům přijde změna cen spíše k horšímu. „Dvakrát jsme se sešli se starostou a navrhovali jsme, aby zmírnění podmínek parkování v centru, aby lépe vyhovovaly nakupujícím,“ konstatoval předseda Spolku Pražské ulice Marek Školoud.