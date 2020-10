Za čtyřiadvacet hodin dalších 117 lidí s potvrzenou nákazou covid-19 na Příbramsku. Podle středečních dat hygieniků šlo ve středních Čechách o nejvyšší nárůst. V celém Česku je Příbramsko po Uherskohradišťsku druhým nepostiženějším okresem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

Kapacita koronavirových lůžek v příbramské nemocnici sice zatím není vyčerpána, blíží se ale naplnění. Potvrdil to Martin Janota z Oblastní nemocnice Příbram. „Ve chvíli, kdy přijmeme ještě jednoho pacienta na umělou plicní ventilaci, tak to ještě zvládneme. Ale pokud by už byli dva, byli by-chom byli nuceni udělat z ARO covidové oddělení,“ uvedl Janota.