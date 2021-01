Stěžejním tématem je v posledních dnech očkování zdravotníků a personálu sociálních služeb, například v domovech pro seniory. Jak uvedl Tomáš Cipra, ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, pro potřeby Středočeského kraje zaměstnanci vyplňovali formulář v rámci monitoringu. „Týkal se toho, jaký je zájem ze strany zaměstnanců našeho centra o očkování,“ vysvětlil.

Domov seniorů v Příbrami. | Foto: archiv Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram

Kdo měl zájem, tak formulář vyplnil, aby měl Středočeský kraj představu o potřebném množství dávek vakcíny. Nyní čeká očkování v první vlně zdravotníky, následovat by teoreticky měl personál pobytových služeb. Co se týká očkování samotných seniorů, Tomáš Cipra věří, že se do poloviny ledna objeví informace, jak se bude dále postupovat. „Hodně téma řešíme s ošetřujícím lékařem, který v domově pro seniory působí,“ uvedl.