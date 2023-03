Scény do snímku amerického režiséra Roberta Eggerse se přímo v Rožmitále pod Třemšínem mají natáčet 23. až 25. března. Radnice oznámila, že kvůli filmování budou ve všech třech dnech zavřena parkoviště u Podzámeckého rybníka a na náměstí, 24. do 25. března se zavře ještě Hofmeisterova ulice.

Město na Příbramsku se tak prostřednictvím filmařů vrátí do devatenáctého století. V gotickém příběhu z roku 1922, který se má nyní na filmovém plátně opakovat, se upírský hrabě z Transylvánie při hledání nového zázemí v jiné zemi zamiluje.

Psi v ohrožení: seniorka kladla ve vsi návnady se špendlíky. Kvůli exkrementům

Režisér snímků Čariódějnice, Maják nebo Seveřan obsadil do hlavních rolí Billa Skarsgårda, Nicholase Houlta a dceru Johny Deppa Lily-Rose.

Komparz je přitom šancí i pro muže z Příbramska zahrát si ve filmu spolu s nimi. Komparzní agentura PRO3M aktuálně hledá i prostřednictvím sociální sítě muže ve věku od 20 do 50 let do role Military Police, a to na čtyři dny, 27. března, 21. a 25. dubna a 4. května.

Čekání na operace: pár týdnů až dva roky. Volno bývá kvůli pověrám třináctého

Musí se přitom zavázat k natáčení ve všech stanovených termínech. A není to jedinou podmínkou. Záleží i na postavě zájemců o účast v komparzu, musí mít totiž konfekční velikost nejvýš 52.