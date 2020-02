Prostor mezi potokem Mastník a Luční ulicí v Sedlčanech využívají školy, sportovní kluby i veřejnost k nejrůznějším sportovním aktivitám už řadu let. Radnice by jim nyní chtěla v této lokalitě vybudovat lepší zázemí. Vzhledem k tomu, že je místo hojně využívané, chce město jeho uživatelům zlepšit podmínky.

Prostor mezi potokem Mastník a Luční ulicí v Sedlčanech využívají také pořadatelé soutěží v požárním sportu. | Foto: Marek Němec

„Chceme tam postavit toalety, přístřešek pro převlékání, uzamykatelné skříňky a vzniknout by tam mělo i woroutové a parkourové hřiště a nějakou lanovou věž s lanovou dráhou, kde by se dala cvičit stabilizace pohybu“ popisuje záměr města sedlčanský starosta Miroslav Hölzel. Chybět by neměly ani dobíjecí stojany pro elektrokola a další vymoženosti.